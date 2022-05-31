ВС РФ уничтожили за сутки шесть украинских беспилотников – МО

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в МО РФ.

Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в районе Николаевской области, заявили в Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления украинских войск. Об этом рассказали в военном ведомстве РФ.