Минобороны РФ показало работу многоцелевых вертолетов Ми-8

Минобороны России опубликовало кадры работы армейской авиации. Многоцелевые вертолеты Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз. Они сопровождают и прикрывают с воздуха железнодорожные составы, которые направляются в зону специальной военной операции.

Вертолеты могут летать на малых и предельно-малых высотах, а также отрабатывают маневры ухода от огня противника. Экипаж – три человека. Разгоняются машины до 250 километров в час. А высота полета может достигать 4,7 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.