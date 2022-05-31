На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков

Сотрудники Следственного комитета России осмотрели помещения на заводе "Азовсталь", где, как полагают, размещался штаб одной из украинских рот.

Под штаб отвели пять комнат в одном из бомбоубежищ комбината. Их занимали офицеры и личный состав роты. Следователи уже нашли оружие, в том числе иностранного производства и взрывные устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

