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Иран захватил в Персидском заливе два греческих танкера. Кадры показало иранское телевидение. Уточняется, что захват стал ответом на аналогичные действия Греции, в результате которых был задержан российский танкер с иранской нефтью. Инцидент произошел несколько недель назад. А на днях топливо передали американским властям. В свою очередь, США осудили действия Ирана, заявив, что это противоречит международному праву, а также подрывает региональную безопасность.
Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммуноподавляющие препараты. Всего в этой стране на западе Африки заболел 21 человек. В Великобритании заболели уже больше 100 пациентов. Около 100 – в Испании, 50 – в Португалии. По данным ВОЗ, всего подтверждено уже почти 260 случаев заражения в 23 странах. В России случаи инфицирования не выявлены, специалисты считают риск "экспорта" заболевания в страну низким.
В Соединенном Королевстве звучат призывы к отказу от короны. Крамольные билборды с лицами принцев Эндрю, Уильяма и Чарльза и хештэгом "Упразднить монархию" развесили в Лондоне, Бирмингеме, Ливерпуле и других крупных британских городах. Инициатива принадлежит антимонархической организации Republic. ЕЕ активисты призывают "Сделать Елизавету последней" правительницей на троне. Антимонархисты считают, что стране нужно идти в ногу со временем и иметь возможность избирать главу государства. Кампания вызвала бурю в Сети и разделила британцев на два лагеря.
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