ЕС исключил распространение эмбарго на нефть РФ на поставки по трубопроводу

Евросоюз решил пока не включать запрет на поставки нефти из России по трубопроводу. Шестой пакет санкций коснется только транспортировки по морю. При этом покупать сырье, поступающее по нефтепроводу, сможет не только Венгрия.

Ранее согласовать очередные рестрикции не могли именно из-за этой страны. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС планирует отказаться от 90% поставок российской нефти.

На заявление уже отреагировал российский постпред при международных организациях в Вене. По мнению Михаила Ульянова, если такое произойдет, сложностей с поиском новых покупателей не возникнет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





