Байден пообещал не поставлять Украине ракеты, способные наносить удары по РФ

США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты, которые могут достичь территории России. Об отказе в поставках заявил президент США Джо Байден.

Эксперты полагают, что Вашингтон не хочет напрямую ввязываться в вооруженный конфликт, ведь поставки таких комплексов могут быть восприняты Россией как непосредственное участие сил НАТО в военных действиях на стороне Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.