Сторонники оппозиции продолжают протестовать в Тбилиси

В Тбилиси продолжают протестовать сторонники оппозиции. Тысячи людей собрались на антиправительственный митинг возле здания парламента Грузии. Туда же стянуты дополнительные силы полиции и пожарные машины. К участникам акции примкнула экс-президент республики Саломе Зурабишвили.



На востоке Узбекистана в мечети произошел взрыв. В результате погибли трое человек, еще 10 пострадали. По предварительной информации, причиной трагедии стала утечка бытового газа, однако окончательные выводы будут сделаны после экспертизы.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала решение суда против нее политическим. Суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате госсредств. По делу о хищении проходят 27 человек, в том числе руководство ультраправой партии.

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