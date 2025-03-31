Новости мира: Трамп пригрозил Зеленскому проблемами при отказе от сделки по ископаемым

Президент США Дональд Трамп пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому большие проблемы, если тот откажется от сделки по добыче полезных ископаемых. По словам американского политика, украинский лидер делает все, чтобы не подписывать документ. Согласно его новой версии, США получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ. Кроме того, Трамп добавил, что несмотря на стремление Зеленского добиться членства страны в НАТО, он прекрасно понимает, что она "никогда не станет" частью Альянса.

Около 400 тысяч домов остались без электроснабжения в канадской провинции Онтарио. Сильный ветер с ледяным дождем вызвал многочисленные обрывы линий электропередачи. Многие дороги заблокированы деревьями, упавшими под тяжестью налипшего льда. Полиция призвала жителей воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.