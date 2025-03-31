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31 марта, 07:45

Политика

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Белгородской области

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Белгородской области

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ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Белгородской области. В ответ российские военные наносят удары по живой силе и технике противника. В настоящее время бои идут в районах сел Миропольское, Угроеды и Краснополье.

Личный состав армии Украины уничтожается и в ЛНР, а в ДНР подразделения "Южной" группировки войск улучшили свое положение и поразили формирования нескольких украинских бригад. Противник потерял до 300 бойцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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