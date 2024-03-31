Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 21:15

Политика

Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в РФ

Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Россиянам рассказали о ситуации в зоне СВО

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Российская армия продолжает наступление на артемовском направлении

Новости мира: спецслужбы США не передали РФ всю информацию об угрозе теракта в "Крокусе"

Новости мира: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокусе"

ВСУ потребовали мобилизовать еще полмиллиона человек в 2024 году

Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Тверской области

Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в России. Это касается и главы СБУ Василия Малюка. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ.

Следствие считает, что Украина причастна к нападению на "Крокус Сити Холл", к подрыву Крымского моста, убийствам политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. МИД передал Киеву требования в рамках Международных конвенций о борьбе с терроризмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
политикапроисшествиявидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика