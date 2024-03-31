Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в РФ

Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в России. Это касается и главы СБУ Василия Малюка. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ.

Следствие считает, что Украина причастна к нападению на "Крокус Сити Холл", к подрыву Крымского моста, убийствам политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. МИД передал Киеву требования в рамках Международных конвенций о борьбе с терроризмом.

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