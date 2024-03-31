Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Москва потребовала от Киева арестовать и выдать всех причастных к нападению на "Крокус Сити Холл", в том числе и главу СБУ Василия Малюка. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

При этом, как напомнили в ведомстве, это далеко не первая атака против РФ за последнее время. Речь идет о взрыве в кафе Петербурга, подрыве Крымского моста. Как заявили в МИД, все проведенные расследования указывают, что следы этих и многих других преступлений ведут на Украину.

Уровень воды подрос на реке Оке из-за половодья. В Луховицах от суши уже отрезаны несколько участков дорог. Спасатели перевозят жителей на машинах повышенной проходимости. Наготове и плавающие гусеничные транспортеры "Амфибия".

Теплые выходные, 30 и 31 марта, москвичи решили провести на свежем воздухе. Весна уже ощущается в парках – там появились первоцветы, также возвращаются перелетные птицы. Открыты аттракционы, велодорожки и зоны для пикников.

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