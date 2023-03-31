Новая Концепция внешней политики РФ и суд над Дональдом Трампом

Владимир Путин подписал указ об обновленной Концепции внешней политики РФ. Об этом президент в пятницу заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По словам главы государства, именно этот документ ляжет в основу практических действий как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня готова почти наполовину. Об этом сообщил Сергей Собянин. Там строят пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход. Новая развязка обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. Также появится комфортный подъезд к торговым комплексам "Садовод" и "Мега".

Сотни человек сутки не могли разъехаться на трассе в Ростовской области из-за снегопада. После расчистки от снега движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области было восстановлено. Сейчас машины едут и в сторону Москвы, и Краснодара, сообщают в ГИБДД региона. Водителям и пассажирам продолжают помогать на дороге.

Почти 6 триллионов рублей вложили инвесторы в столичную экономику за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин. Основная доля – около четырех с половиной триллионов – пришлась на крупный и средний бизнес. Вложили их в закупку машин и оборудования, в строительство нежилых зданий и благоустройство. Приток денег в основной капитал города стабильно растет несмотря на санкции, отметил мэр.



Экс-президент США Дональд Трамп на следующей неделе предстанет перед судом. 4 апреля он должен будет добровольно явиться на заседание в Нью-Йорке, где ему предъявят обвинения. Это будет первый в истории США подобный случай с бывшим главой государства. Что именно предъявят Трампу, пока точно не известно, но об одном пункте данные все же просочились в СМИ: якобы в 2016 году бизнесмен заплатил за молчание крупную сумму актрисе взрослых фильмов, с которой у него был роман.

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