Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Политика

Новости часа: Небензя прокомментировал размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Новости часа: Небензя прокомментировал размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Премьер Венгрии заявил о близости стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Новости часа: в Европе может быть размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

МО Словакии уклоняется от переговоров с РФ о реэкспорте МиГ-29 на Украину. Об этом сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Курс доллара по итогам торгов повысился до 77,6 рубля. Таковы данные Московской биржи.

Читайте также
политиказа рубежомэкономикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика