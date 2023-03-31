Новости часа: Небензя прокомментировал размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

МО Словакии уклоняется от переговоров с РФ о реэкспорте МиГ-29 на Украину. Об этом сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Курс доллара по итогам торгов повысился до 77,6 рубля. Таковы данные Московской биржи.