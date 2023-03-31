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19:45

Политика

Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине

Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США и их союзников, которые отрицают необходимость прекращения огня на Украине. Об этом он говорил на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, которое собрали после объявления о планах РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия будет иметь полный контроль за ядерными вооружениями, которые будут расположены на территории Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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