Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США и их союзников, которые отрицают необходимость прекращения огня на Украине. Об этом он говорил на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, которое собрали после объявления о планах РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия будет иметь полный контроль за ядерными вооружениями, которые будут расположены на территории Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.