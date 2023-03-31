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Политика

Премьер Венгрии заявил о близости стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Премьер Венгрии заявил о близости стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

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Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Страны Евросоюза близки к обсуждению вопроса об отправке на Украину миротворческих войск. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Кремле уже прокомментировали вопрос о возможности отправки ЕС своих миротворцев на Украину. Дмитрий Песков назвал эту тему потенциально опасной.

Кроме того, военные аналитики считают, что введение миротворческого контингента из стран Евросоюза не приведет к урегулированию конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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