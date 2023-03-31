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Политика

Новости часа: в Европе может быть размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

Новости часа: в Европе может быть размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Производство наиболее востребованных вооружений увеличат в несколько раз – Мишустин

Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

В Минобороны показали кадры боевой работы беспилотников ВКС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Европе может быть размещено 100–150 единиц тактического ядерного оружия США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Движение по трассе М-4 под Ростовом планируют полностью восстановить за 8–10 часов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Франция отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов. Турнир должен был состояться 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

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