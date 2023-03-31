Новости часа: в Европе может быть размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Европе может быть размещено 100–150 единиц тактического ядерного оружия США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Движение по трассе М-4 под Ростовом планируют полностью восстановить за 8–10 часов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Франция отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов. Турнир должен был состояться 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.