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Политика

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Производство наиболее востребованных вооружений увеличат в несколько раз – Мишустин

Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

В Минобороны показали кадры боевой работы беспилотников ВКС РФ

Эксперт прокомментировал обвинения большого жюри в Нью-Йорке против Трампа

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, чтобы не допустить ядерного конфликта. Об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики РФ.

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти наполовину. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вероятность того, что Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю. Об этом заявил адвокат экс-президента США.

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