Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, чтобы не допустить ядерного конфликта. Об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики РФ.

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти наполовину. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вероятность того, что Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю. Об этом заявил адвокат экс-президента США.