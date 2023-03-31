Эксперт прокомментировал обвинения большого жюри в Нью-Йорке против Трампа

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Америке Дональду Трампу. Это первый в истории страны случай, когда экс-президенту придется отвечать перед судом.

Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян рассказал, что это значит для политического мира. Эксперт также объяснил, насколько реальна версия Трампа, что обвинения против него являются атакой на США и вмешательством в выборы 2024 года.

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