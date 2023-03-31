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07:15

Политика

Австрийская оппозиция отказалась слушать выступление Зеленского, покинув зал парламента

Австрийская оппозиция отказалась слушать выступление Зеленского, покинув зал парламента

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Австрийская оппозиция не захотела слушать президента Украины Владимира Зеленского. Как только в зале парламента началось его видеообращение, депутаты встали со своих мест и вышли, оставив на столах таблички с надписью "места для нейтралитета".

Как объяснил лидер право-националистической Австрийской партии свободы Херберт Кикль, речь украинского президента не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом. Незанятыми остались и многие кресла Социал-демократической партии Австрии. Одновременно митинг против обращения Зеленского проходил и на улице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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