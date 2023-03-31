ВС РФ взяли несколько опорных пунктов ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

За сутки российские войска взяли несколько опорных пунктов ВСУ на донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Уничтожена различная военная техника, в том числе самоходная гаубица "Акация", установка РСЗО "Град". Еще поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", склад с боеприпасами и хранилище топлива двух украинских бригад территориальной обороны.

Потери противника составили свыше 550 военнослужащих. В Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. И впервые российская ПВО перехватила оперативно-тактическую ракету "Гром-2".

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