Новости мира: в Рамалле встретили освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев

В Рамалле встретили палестинских заключенных, которые многие годы провели в израильских тюрьмах. Десятки человек собрались у автобусов, они забрасывали освобожденных цветами и укрывали куфиями. По договоренностям между Израилем и ХАМАС обе стороны освобождают заложников и заключенных. Накануне в обмен на палестинцев Израилю вернули трех его граждан. С 19 января действует соглашение о прекращении огня в Газе.

Причиной пожара на фабрике боеприпасов в Испании стал взрыв на пороховом складе. В результате пострадали шесть человек, это жители Мурсии. Официально о причинах и версиях ЧП власти не говорят. Сейчас на заводе производят все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.