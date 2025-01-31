Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 13:45

Политика

Новости мира: в Рамалле встретили освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев

Новости мира: в Рамалле встретили освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев

Цукерберг согласился выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования спора

Эксперты назвали освобождение Славянска и Краматорска одной из главных целей года в СВО

Госдума планирует запретить иностранные слова на вывесках и в рекламе

В Госдуме предложили запустить такси для многодетных семей около вокзалов и аэропортов

Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Новости мира: в Сербии несколько сотен студентов организовали акцию протеста

Трамп подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне были россияне

Иностранные вывески и рекламные плакаты могут запретить в России

ВС РФ освободили Новоелизаветовку в ДНР

В Рамалле встретили палестинских заключенных, которые многие годы провели в израильских тюрьмах. Десятки человек собрались у автобусов, они забрасывали освобожденных цветами и укрывали куфиями. По договоренностям между Израилем и ХАМАС обе стороны освобождают заложников и заключенных. Накануне в обмен на палестинцев Израилю вернули трех его граждан. С 19 января действует соглашение о прекращении огня в Газе.

Причиной пожара на фабрике боеприпасов в Испании стал взрыв на пороховом складе. В результате пострадали шесть человек, это жители Мурсии. Официально о причинах и версиях ЧП власти не говорят. Сейчас на заводе производят все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияпожарвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика