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31 января, 13:30

Политика

Цукерберг согласился выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования спора

Цукерберг согласился выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования спора

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Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России), принадлежащая Марку Цукербергу, согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов в рамках соглашения о прекращении судебного разбирательства.

Как сообщает The Wall Street Journal, 22 миллиона из этой суммы направят в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшуюся часть – на покрытие судебных расходов. При этом в документе отдельно указано, что корпорация не признает вины, но выплачивает деньги в рамках урегулирования спора.

Тем временем начальник штаба ВВС США запретил 57 оттенков лака для ногтей, а также обязал офицеров бриться каждый день и соблюдать строгий дресс-код.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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