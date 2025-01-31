Цукерберг согласился выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования спора

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России), принадлежащая Марку Цукербергу, согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов в рамках соглашения о прекращении судебного разбирательства.

Как сообщает The Wall Street Journal, 22 миллиона из этой суммы направят в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшуюся часть – на покрытие судебных расходов. При этом в документе отдельно указано, что корпорация не признает вины, но выплачивает деньги в рамках урегулирования спора.

Тем временем начальник штаба ВВС США запретил 57 оттенков лака для ногтей, а также обязал офицеров бриться каждый день и соблюдать строгий дресс-код.

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