Новости мира: в Сербии несколько сотен студентов организовали акцию протеста

В Сербии несколько сотен студентов организовали акцию протеста. Они намерены пройти маршем из Белграда до города Нови-Сад. Там в начале ноября обрушилась крыша железнодорожного вокзала. Погибли люди. Участники марша требуют публикации полной документации, связанной с проектом реконструкции вокзала, а также отмены судов против людей, участвовавших в протестах.

В Турции массово закрывают отели. Не меньше 50 гостиниц опечатали накануне в Анталье. Там проверяют пожарную безопасность. К понедельнику, 3 февраля, планируют закрыть все отели с нарушениями.

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