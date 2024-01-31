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31 января, 19:30

Политика

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили американской системой Patriot – Путин

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили американской системой Patriot – Путин

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Ил-76, перевозивший украинских пленных, сбили американской системой Patriot. Об этом на встрече с доверенными лицами сообщил кандидат в президенты Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего, но этому очень противится Запад. Также Путин рассказал, что будет дальше с обменом пленными.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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