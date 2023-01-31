Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 22:45

Политика

В Греции заявили, что Афины не будут поставлять на Украину танки Leopard 2

В Греции заявили, что Афины не будут поставлять на Украину танки Leopard 2

В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Власти Забайкалья пообещали военным до 3 млн рублей за захват немецких танков Leopard

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские военные атаковали позиции ВСУ на авдеевском направлении

Новости часа: в ООН изучают обстоятельства удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Опубликованы кадры боевой работы одного из подразделений РФ на авдеевском направлении

Политолог рассказал, насколько большой армией располагает Украина

Греция не будет поставлять на Украину танки "Leopard-2". Об этом заявили греческие власти.

Отказ связан с опасениями снижения уровня собственных оборонных возможностей.

Между тем власти США уже объявили о намерении передать Киеву десятки танков Abrams. Вместе с тем правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.

О намерении предоставить Киеву танки также объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша и Франция. Кроме того, Украина попросила предоставить ей истребители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаЕкатерина Кузнеченковавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика