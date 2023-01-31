31 января, 22:45Политика
В Греции заявили, что Афины не будут поставлять на Украину танки Leopard 2
Греция не будет поставлять на Украину танки "Leopard-2". Об этом заявили греческие власти.
Отказ связан с опасениями снижения уровня собственных оборонных возможностей.
Между тем власти США уже объявили о намерении передать Киеву десятки танков Abrams. Вместе с тем правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.
О намерении предоставить Киеву танки также объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша и Франция. Кроме того, Украина попросила предоставить ей истребители.
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