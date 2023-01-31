31 января, 22:00Политика
В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
Соединенные Штаты могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи. Такой вариант допустил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, КНДР в прошлом году совершила бесчисленное количество провокаций. При этом Вашингтон и Сеул намерены расширять масштабы совместных учений. А в Южной Корее уже допустили размещение у себя американского ядерного оружия.
Эта идея вызвала резкую критику Москвы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такой шаг пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и Китая.
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