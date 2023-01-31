Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 22:00

Политика

В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Власти Забайкалья пообещали военным до 3 млн рублей за захват немецких танков Leopard

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские военные атаковали позиции ВСУ на авдеевском направлении

Новости часа: в ООН изучают обстоятельства удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Опубликованы кадры боевой работы одного из подразделений РФ на авдеевском направлении

Политолог рассказал, насколько большой армией располагает Украина

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Соединенные Штаты могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи. Такой вариант допустил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, КНДР в прошлом году совершила бесчисленное количество провокаций. При этом Вашингтон и Сеул намерены расширять масштабы совместных учений. А в Южной Корее уже допустили размещение у себя американского ядерного оружия.

Эта идея вызвала резкую критику Москвы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такой шаг пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаНаиль Губаеввидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика