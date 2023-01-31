Власти Забайкалья пообещали военным до 3 млн рублей за захват немецких танков Leopard

Российским военнослужащим пообещали премии за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams, которые Запад собирается поставить Киеву. Оплачивать достижения забайкальцам будут по распоряжению губернатора Александра Осипова.

Суммы – от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Максимум выплатят тому, кто захватит Leopard в рабочем состоянии. Еще по 500 тысяч рублей выплатят всем участникам операции. За уничтожение немецкой машины выплатят миллион рублей, а за захват танка Abrams – 1,5 миллиона. 300 тысяч рублей дадут каждому, кто в этом участвовал.

Идею уже поприветствовал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это хорошая мотивационная составляющая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.