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Новости

17:15

Политика

Новости часа: в ООН изучают обстоятельства удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Новости часа: в ООН изучают обстоятельства удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Опубликованы кадры боевой работы одного из подразделений РФ на авдеевском направлении

Политолог рассказал, насколько большой армией располагает Украина

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

ВС РФ уничтожили 4 боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 на купянском направлении

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ВС РФ освободили село Благодатное в ДНР

ВС РФ уничтожили 2 склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в двух районах ДНР

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека изучают обстоятельства удара по больнице в Новоайдаре. Об этом сообщило ведомство.

Движение легковых машин и автобусов по обеим сторонам Крымского моста планируют открыть в марте. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

До 7 баллов пообещали в вечерний час пик на московских дорогах. Об этом заявили в Дептрансе.

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