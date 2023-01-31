Новости часа: в ООН изучают обстоятельства удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека изучают обстоятельства удара по больнице в Новоайдаре. Об этом сообщило ведомство.

Движение легковых машин и автобусов по обеим сторонам Крымского моста планируют открыть в марте. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

До 7 баллов пообещали в вечерний час пик на московских дорогах. Об этом заявили в Дептрансе.