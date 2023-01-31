15:15Политика
ВС РФ уничтожили 4 боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 на купянском направлении
Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на купянском направлении. Огнем уничтожены четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20. Потери противника составили около 45 человек личного состава.
На донецком направлении ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка Caesar, артиллерийская система М-777, а также гаубица "Мста-Б".
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