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Политика

ВС РФ освободили село Благодатное в ДНР

ВС РФ освободили село Благодатное в ДНР

ВС РФ уничтожили 2 склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в двух районах ДНР

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Биолаборатории США перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

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Украинские военные возобновили обстрел Донецка после перерыва

Российские войска освободили село Благодатное в ДНР в ходе успешных наступательных действий на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом. По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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