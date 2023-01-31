ВС РФ освободили село Благодатное в ДНР

Российские войска освободили село Благодатное в ДНР в ходе успешных наступательных действий на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом. По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

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