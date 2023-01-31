США сворачивают свои биолаборатории на Украине и переносят работу в Польшу и Прибалтику. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Военных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Однако стереть токсичный след удастся еще нескоро, так как часто появляются данные о заражениях, которые возникали из-за деятельности американских специалистов.

Кроме того, появились доказательства того, что армия ВСУ намеренно дает запрещенные препараты своим военнослужащим перед боем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



