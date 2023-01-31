Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Политика

Биолаборатории США перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

Биолаборатории США перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

Американские биолаборатории перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

Американский президент сообщил о решении не отправлять истребители F-16 на Украину

Российские РСЗО "Ураган" и "Град" нанесли удары ВСУ на Днепре

Минобороны РФ показало работу подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С"

Украинские военные возобновили обстрел Донецка после перерыва

Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием и медпомощью

Минобороны РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

США не будут поставлять Украине свои истребители F-16

Нового американского посла встретили акцией протеста в Москве

США сворачивают свои биолаборатории на Украине и переносят работу в Польшу и Прибалтику. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Военных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Однако стереть токсичный след удастся еще нескоро, так как часто появляются данные о заражениях, которые возникали из-за деятельности американских специалистов.

Кроме того, появились доказательства того, что армия ВСУ намеренно дает запрещенные препараты своим военнослужащим перед боем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика