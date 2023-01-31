Американские биолаборатории перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

США сворачивают свои биолаборатории на Украине и переносят работу в Польшу и Прибалтику. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов. Он отметил, что в ходе проведения СВО появились доказательства о применении запрещенных препаратов: армия ВСУ намеренно дает их своим военнослужащим перед боем.

Украинские военнопленные рассказали о возникающей боеспособности после употребления препаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.