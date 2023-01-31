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11:15

Политика

Минобороны РФ показало работу подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С"

Минобороны РФ показало работу подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С"

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Минобороны РФ показало, как работают подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С". Их используют в специальной военной операции, чтобы попасть по целям на расстоянии 40 километров.

После получения задания машины покидают укрытия и выдвигаются на позиции. Наведение и подготовка занимают не более четырех минут. Сразу после удара они меняют расположение, чтобы не попасть под ответный огонь.

О результатах работы российские военные судят по данным дронов, которые следят за расположением противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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