Минобороны РФ показало работу подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С"

Минобороны РФ показало, как работают подразделения самоходных пушек "Гиацинт-С". Их используют в специальной военной операции, чтобы попасть по целям на расстоянии 40 километров.

После получения задания машины покидают укрытия и выдвигаются на позиции. Наведение и подготовка занимают не более четырех минут. Сразу после удара они меняют расположение, чтобы не попасть под ответный огонь.

О результатах работы российские военные судят по данным дронов, которые следят за расположением противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.