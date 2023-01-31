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Минобороны РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

Минобороны РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

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В Минобороны России показали, как работают боевые летчики на истребителях Су-35С, экипажи танков Т-72, а также расчеты гаубиц Д-30. Стало известно, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ, которые находились на боевых позициях в течение 30 января.

Кроме того, военные РФ били по местам скопления живой силы и техники в 138 районах в зоне проведения СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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