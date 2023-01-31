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Российская группировка войск продвинулась на донецком направлении

Российская группировка войск продвинулась на донецком направлении

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Российская группировка войск "Южная" продвинулась на донецком направлении. Там в течение 30 января были уничтожены украинская бронетанковая техника, две боевые машины РСЗО "Град" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

На южнодонецком и запорожском направлениях наступают группировки войск РФ "Восток". Под Угледаром подразделения нанесли огневое поражение 1-й танковой бригаде ВСУ. Уничтожены три гаубицы и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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