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Москва 24

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Политика

13:45

Песков призвал США отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины

политика власть видео Станислав Кулик Вера Морозова

Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подогреваемая Вашингтоном истерика вызывает панику среди украинцев. Песков также рассказал, что у Кремля нет определенных сроков для ответа США по гарантиям безопасности.

Ранее 27 российских дипломатов с семьями были вынуждены вернуться в Россию. Не исключено, что впереди новые санкции, которые затронут очень много сфер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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