Песков призвал США отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины

Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подогреваемая Вашингтоном истерика вызывает панику среди украинцев. Песков также рассказал, что у Кремля нет определенных сроков для ответа США по гарантиям безопасности.

Ранее 27 российских дипломатов с семьями были вынуждены вернуться в Россию. Не исключено, что впереди новые санкции, которые затронут очень много сфер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.