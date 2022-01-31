Более 25 российских дипломатов выслали из США

27 российских дипломатов выслали из Соединенных Штатов Америки. Срок был до 30 января. Таким образом, Москва выполняет предписание США о сокращении персонала.
Кроме того, замгоссекретарь США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что на этой неделе могут состояться переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном.
Там обсудят американский ответ по гарантиям безопасности. Не исключено, что впереди новые санкции, которые затронут различные сферы.
Как это отразится на россиянах? И ждать ли новых максимумов доллара?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.