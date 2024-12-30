Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "150 на 150". В настоящее время все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Как уточнили в Минобороны РФ, освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. Посреднические усилия при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавило министерство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

