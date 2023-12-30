В России проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. В Москве работает порядка 50 пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе деятели искусства. Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые выборы в РФ будут многодневными.

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