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30 декабря, 11:45

Политика

Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

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Собянин поддержал выдвижение Путина на новый срок

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Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В России проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. В Москве работает порядка 50 пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе деятели искусства. Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые выборы в РФ будут многодневными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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