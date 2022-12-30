Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

ВС РФ поразили 4 пункта управления ВСУ в зоне СВО за сутки

ВС РФ поразили 4 пункта управления ВСУ в зоне СВО за сутки

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Новости часа: мокрый снег и гололедицу пообещали в Москве в ночь на 30 декабря

Российские военные ликвидировали пункт управления ВСУ в Херсонской области

Новости часа: полиция задержала стрелка, который повредил автобусы в Подмосковье

Захарова прокомментировала задействование США коммерческих спутников для поддержки Украины

Мобилизованные танкисты провели маневренный бой в зоне СВО

Россиянам показали работу танкового подразделения в зоне СВО

Войска Западного военного округа рассказали об украинских разведгруппах в ДНР

Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

Российские войска за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, три склада артиллерийских боеприпасов, также уничтожены две диверсионные группы противника. На донецком направлении российские военные заняли новые выгодные рубежи и позиции, а в районе Константиновки была уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS.

Кроме того, ПВО сбила за сутки семь украинских беспилотников, перехватила в воздухе четыре снаряда HIMARS и "Урагана". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика