ВС РФ поразили 4 пункта управления ВСУ в зоне СВО за сутки

Российские войска за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, три склада артиллерийских боеприпасов, также уничтожены две диверсионные группы противника. На донецком направлении российские военные заняли новые выгодные рубежи и позиции, а в районе Константиновки была уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS.

Кроме того, ПВО сбила за сутки семь украинских беспилотников, перехватила в воздухе четыре снаряда HIMARS и "Урагана". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.