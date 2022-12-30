ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях российская артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли удар по позициям ВСУ, которые готовились к контратаке.

А рядом, в районе Сватово, держат оборону артиллеристы Народной милиции ДНР. Огонь они корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые обнаруживают цели и передают координаты наводчикам орудий. После этого боевые расчеты открывают огонь. В этом районе работают из пушек "Гиацинт-Б".

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