Новости мира: во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины

Во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины 30 ноября. Стороны обсудят мирный план Вашингтона по урегулирования конфликта. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Группу переговорщиков от Киева возглавит Рустем Умеров. Он уже прибыл в США.



Тысячи российских туристов остаются заблокированы на Шри-Ланке из-за масштабных наводнений и оползней. Вылеты из Коломбо приостановлены на несколько дней. Обстановка на острове критическая: жертвами стихии стали более 300 человек, разрушены около 20 тысяч домов. Российское посольство сообщает, что сведений о пострадавших гражданах не поступало.

