30 ноября, 09:15

Новости мира: во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины

Армия России освободила восемь населенных пунктов за прошедшую неделю

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Переговоры Путина и Орбана стартовали в Кремле

Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Песков подтвердил проведение встречи Путина и Орбана в Москве 28 ноября

Во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины 30 ноября. Стороны обсудят мирный план Вашингтона по урегулирования конфликта. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Группу переговорщиков от Киева возглавит Рустем Умеров. Он уже прибыл в США.

Тысячи российских туристов остаются заблокированы на Шри-Ланке из-за масштабных наводнений и оползней. Вылеты из Коломбо приостановлены на несколько дней. Обстановка на острове критическая: жертвами стихии стали более 300 человек, разрушены около 20 тысяч домов. Российское посольство сообщает, что сведений о пострадавших гражданах не поступало.

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

