Новости часа: в МИД РФ прокомментировали возможную конфискацию собственности РФ в Европе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Адекватные ответные меры последуют, если в ЕС дойдет до конфискации собственности РФ и ее граждан. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Два трамвая столкнулись в Новосибирске, пострадали 11 человек. Об этом рассказал областной Минздрав.

Взрыв произошел в Мадриде на территории посольства Украины. Об этом стало известно благодаря СМИ.