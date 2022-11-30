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Новости

30 ноября, 17:15

Политика

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали возможную конфискацию собственности РФ в Европе

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали возможную конфискацию собственности РФ в Европе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Адекватные ответные меры последуют, если в ЕС дойдет до конфискации собственности РФ и ее граждан. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Два трамвая столкнулись в Новосибирске, пострадали 11 человек. Об этом рассказал областной Минздрав.

Взрыв произошел в Мадриде на территории посольства Украины. Об этом стало известно благодаря СМИ.

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