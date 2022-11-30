30 ноября, 17:15Политика
Новости часа: в МИД РФ прокомментировали возможную конфискацию собственности РФ в Европе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Адекватные ответные меры последуют, если в ЕС дойдет до конфискации собственности РФ и ее граждан. Такое заявление сделали в МИД РФ.
Два трамвая столкнулись в Новосибирске, пострадали 11 человек. Об этом рассказал областной Минздрав.
Взрыв произошел в Мадриде на территории посольства Украины. Об этом стало известно благодаря СМИ.