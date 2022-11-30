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Новости

30 ноября, 16:45

Политика

Новости часа: РФ никогда не прерывала диалог с США – МИД РФ

Новости часа: РФ никогда не прерывала диалог с США – МИД РФ

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Российские войска отразили все попытки контратак ВСУ на южнодонецком направлении

Новости часа: Шойгу заявил о привлечении инструкторов к обучению 300 тыс резервистов

Новости часа: в Москве провели технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

Украину примут в НАТО после завершения СВО – Столтенберг

В Ростехнадзоре назвали ситуацию на Запорожской АЭС решаемой

ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка

Новости часа: в РФ будут тщательнее проверять кредитные организации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ никогда не прерывала диалог с США. Такое заявление сделали в МИД. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг сделан США без объяснения причин, а Россия постоянно подчеркивает готовность продолжать диалог с США.

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Морозы до -20 градусов обещают в ночь на 1 декабря в Подмосковье. Такое заявление сделали столичные синоптики.

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