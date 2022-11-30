Новости часа: РФ никогда не прерывала диалог с США – МИД РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ никогда не прерывала диалог с США. Такое заявление сделали в МИД. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг сделан США без объяснения причин, а Россия постоянно подчеркивает готовность продолжать диалог с США.

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Морозы до -20 градусов обещают в ночь на 1 декабря в Подмосковье. Такое заявление сделали столичные синоптики.