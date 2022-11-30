Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

Новости часа: Шойгу заявил о привлечении инструкторов к обучению 300 тыс резервистов

Новости часа: Шойгу заявил о привлечении инструкторов к обучению 300 тыс резервистов

Новости часа: в Москве провели технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

Украину примут в НАТО после завершения СВО – Столтенберг

В Ростехнадзоре назвали ситуацию на Запорожской АЭС решаемой

ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка

Новости часа: в РФ будут тщательнее проверять кредитные организации

Новости часа: НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца. В нем было задействовано свыше 100 полигонов в России и Белоруссии.

Совфед одобрил закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям может грозить штраф до 10 миллионов рублей.

В Перми потушили пожар на территории ТЭЦ на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Читайте также
политикаобществопроисшествияпожаррегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика