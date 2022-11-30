Новости часа: Шойгу заявил о привлечении инструкторов к обучению 300 тыс резервистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца. В нем было задействовано свыше 100 полигонов в России и Белоруссии.

Совфед одобрил закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям может грозить штраф до 10 миллионов рублей.

В Перми потушили пожар на территории ТЭЦ на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.