В Ростехнадзоре назвали ситуацию на Запорожской АЭС решаемой

Ростехнадзор назвал ситуацию на Запорожской АЭС напряженной, но решаемой. Как заявил глава ведомства Александр Трембицкий, они налаживают взаимодействие с представителями МАГАТЭ, которые находятся на территории станции.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины, чтобы обеспечить защиту инфраструктуры.

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