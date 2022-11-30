Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

В Ростехнадзоре назвали ситуацию на Запорожской АЭС решаемой

В Ростехнадзоре назвали ситуацию на Запорожской АЭС решаемой

ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка

Новости часа: в РФ будут тщательнее проверять кредитные организации

Новости часа: НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Гольмовский

Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Ростехнадзор назвал ситуацию на Запорожской АЭС напряженной, но решаемой. Как заявил глава ведомства Александр Трембицкий, они налаживают взаимодействие с представителями МАГАТЭ, которые находятся на территории станции.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины, чтобы обеспечить защиту инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика