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ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка

ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка

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ВСУ обстреляли донецкий поселок Лидиевка, повреждены несколько домов. Там выбиты стекла в окнах квартир и двери подъездов, повреждены балконы. Один из снарядов прилетел прямо в крышу.

Под обстрелами ВСУ оказалась Курская область. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что во вторник, 29 ноября, зафиксировали 11 прилетов с украинской стороны. Несколько снарядов попали по объекту энергоснабжения. Из-за этого два района, которые граничат с Сумской областью Украины, остались без света. В данный момент аварийные бригады работают на месте разрушений. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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