30 октября, 14:30

Политика

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

В Совфеде приступили к проработке законопроекта о дипфейках

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

"Вопрос спорный": шведский стол предложили ввести в российских школах

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО в московском военном госпитале

Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Путин заявил, что РФ провела испытания подводного аппарата "Посейдон"

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане. Встреча лидеров продлилась более 1,5 часа.

Совместного заявления по итогам беседы главы государств не сделали. После в Пекине заявили, что торгово-экономические связи двух стран должны развиваться, а не быть камнем преткновения. Трамп, в свою очередь, сообщил, что снизит до 10% пошлины на импорт из Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин Алина Гилева

