Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане. Встреча лидеров продлилась более 1,5 часа.

Совместного заявления по итогам беседы главы государств не сделали. После в Пекине заявили, что торгово-экономические связи двух стран должны развиваться, а не быть камнем преткновения. Трамп, в свою очередь, сообщил, что снизит до 10% пошлины на импорт из Китая.

