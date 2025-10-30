Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Там был опорный пункт ВСУ.

Контроль на Вишневым открыл группировке войск "Восток" возможность действовать и двигаться дальше, сообщили в Минобороны. Также за последние сутки российские войска нанесли удары по противнику в районе населенный пунктов Новопавловка, Великомихайловка, Успеновка, Яблоково и Новое.

