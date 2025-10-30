Форма поиска по сайту

30 октября, 11:30

Политика

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

В Совфеде приступили к проработке законопроекта о дипфейках

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

"Вопрос спорный": шведский стол предложили ввести в российских школах

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО в московском военном госпитале

Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Путин заявил, что РФ провела испытания подводного аппарата "Посейдон"

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане. Встреча продлилась более 1,5 часа. По итогам встречи в Пекине заявили, что торгово-экономические связи должны развиваться, а не быть камнем преткновения. Трамп сообщил, что снижает до 10% пошлины на импорт из Китая. Также американский президент поручил начать испытания ядерного оружия. Подробности пообещал рассказать позднее. Свое решение он объяснил тем, что у других стран есть программы испытаний.

Пять новых подозреваемых задержаны в рамках расследования ограбления Лувра. Один из них может быть непосредственным исполнителем. Об этом прокуратура Парижа заявила в эфире местной радиостанции. При этом украденные ценности до сих пор не найдены. Напомним, что само ограбление произошло 19 октября. Из музея вынесли девять исторических драгоценностей на сумму в 88 миллионов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

